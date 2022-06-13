تصدرت الجزائر ترتيب المنتخبات العربية المشاركة، في بطولة إفريقيا لِألعاب القوى، التي أُسدل ستارها في جزر موريس مساء أمس الأحد.

وجاء الفريق الجزائري في المركز الرابع ضمن لائحة الترتيب النهائي، بعد أن حصد خمس ذهبيات وثلاث فضيات وبرونزية واحدة. وتصدرت كينيا القائمة فيما حلّت جنوب إفريقيا ثانية وجاءت نيجيريا في المركز الثالث.

ومنح الذهبَ للجزائر كلّ من العدّاءين: أمين بوعناني (110م حواجز)، وسليمان مولى (800م)، وهشام بوحنون (القفز العالي)، ومهدي عمّار روانة (القفز بِالزانة)، والعربي بورعدة (العشاري).

وحصل على الميداليات الفضية كلّ من: إبراهيم لهولو (400م موانع)، وهشام شرابي (القفز بِالوزانة)، وزينة بوزبرة (رمي المطرقة)، فيما عادت الميدالية البرونزية لياسر تركي في مسابقة القفز الثلاثي.

ويحقّ للخماسي الجزائري الذي نال المعدن النّفيس في البطولة الإفريقية، المشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى، المُقرّر تنظيمها في مدينة يوجين الأمريكية، ما بين 15 و24 من شهر جويلية المقبل.