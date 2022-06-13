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توقيع اتفاقية للتعاون الثقافي والعلمي بين الجزائر وألمانيا

مال و أعمال
13 جوان 2022 ()
ك.ب/وكالات
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وقّعت الجزائر وألمانيا، اليوم الإثنين، اتفاقية للتعاون الثقافي والعلمي في مراسم تمّت بحضور رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وكاتيا كيل نائب وزير خارجية ألمانيا.

واستقبل لعمامرة، المسؤولة الألمانية أين أجريا دراسة شاملة للعلاقات الثنائية واستعراض التطورات الأخيرة في التعاون الجزائري الألماني في مختلف المجالات.

وجرى التوقيع على اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي الجزائري الألماني، في وقت ستلتقي المسؤولة الألمانية بعدد من كبار المسؤولين برسم زيارتها المستمرة إلى الأربعاء القادم.

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