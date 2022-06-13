تداولت اليوم الإثنين، العديد من التقارير الإعلامية الفرنسية، وعلى نطاق واسع تصريحات الوافد الجديد لمانشستر سيتي إيرلينغ هالاند الذي تم تقديمه للجمهور ووسائل الإعلام.

وتحدث النرويجي القادم من بوروسيا دورتموند الألماني عن دور الدولي الجزائري رياض محرز في انضمامه للسيتزن قائلا: "نعم لقد حثني على القدوم إلى المان سيتي، لقد كان محقا في ذلك، لأنه قال بعض الأشياء الجيدة عن النادي".

وكان اللاعبان، قد قضيا عطلة نهاية الموسم الماضي في أحد الجزر اليونانية، وهو ما فتح باب التأويلات حول تكوينهما لعلاقة صداقة التي قد تتوّج بإمكانية التحاق صاحب الـ 21 عاما بنادي " السكاي بلو"، كما كتب موقع " le10sport" الفرنسي، أن رياض محرز منع انتقال النجم إلى نادي باريس سان جيرمان، خاصة بعد رفض هالاند، العديد من العروض الكروية من كبار الفرق في أوروبا.

للتذكير فإن هالاند رفض، مجموعة كاملة من الفرق الأوروبية الكبرى من أجل الانضمام إلى مانشستر سيتي هذا الصيف وكشف المهاجم النرويجي الآن أن رياض محرز كان له الفضل في ذلك.