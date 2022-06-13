أعلن مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية قسنطينة، بلخير بوذراع، اليوم الإثنين، عن برمجة 18 رحلة جوية لنقل الحجاج إلى البقاع الإسلامية المقدسة بالمملكة العربية السعودية انطلاقا من المطار الدولي محمد بوضياف بقسنطينة.

وأوضح بوذراع، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه تم برمجة هذا العدد من الرحلات الجوية للتكفل بنقل أزيد من خمسة آلاف حاج وحاجة من عدة ولايات إلى البقاع الإسلامية المقدسة وذلك على مراحل، مشيرا إلى أن أول رحلة ستنطلق يوم 15 جوان الجاري بعد الزوال ستكون مرفقة بـ 13 عضوا من البعثة المحلية تضم مؤطرين ومرشدين دينيين.

وأفاد أن من إجمالي تعداد الحجاج الجزائريين لموسم الحج 2022 (1443 هجرية) الذي يأتي بعد انقطاع دام سنتين بسبب جائحة كورونا، بلغ 18597 حاجا، حيث أحصت مصالح المديرية المحلية للشؤون الدينية والأوقاف 426 حاجا من ولاية قسنطينة، قاموا باستكمال الإجراءات الإدارية والصحية الخاصة بعملية التحضير للسفر لأداء مناسك الحج بعد أن تم تمديد الآجال القانونية إلى غاية 9 جوان الجاري.

للتذكير، فقد احتضن العديد من مساجد الولاية لقاءات إعلامية وتوجيهية لفائدة المؤهلين لأداء مناسك الحج بولاية قسنطينة تضمنت تقديم نصائح وتوجيهات تنظيمية وإدارية بالتنسيق مع ممثلي مصالح الصحة والجمارك والبنوك والمطار. للإشارة، فإن عملية الحجز الإلكتروني للإيواء قد انطلقت اليوم الإثنين بعد أن تم تنظيم عملية الحجز الإلكتروني للتذاكر خلال الأيام الماضية.