تمكنت شرطة وهران من الإطاحة بإمام يمتهن أعمال النصب والاحتيال عن طريق ممارسة مهنة السحر والشعوذة.

وأفاد بيان لذات المصالح، أن الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية للشرطة بأمن بطيوة، أوقف إمام يمتهن أعمال النصب والاحتيال عن طريق ممارسة مهنة السحر والشعوذة

وأضاف البيان، أن الشخص المشتبه فيه يبلغ من العمر 73سنة، وكان يستعمل في الشعوذة على غرار: فرن (ريشو أسود)، مهراس أصفر، رصاص مستعمل وغير مستعمل، شمع أحمر، أعشاب متنوعة، أتربة موضوعة بأكياس بلاستيكية، ملابس داخلية، قدرين 02 حجم صغير، كماشة القطع ومقصين، وكتب خاصة بالسحر وأسفرت العملية عن حجز مبلغ مالي يفوق 172مليون سنتيم، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده، أحيل بموجبها أمام العدالة.