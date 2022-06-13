نفى الاتحاد الجزائري لكرة القدم "فاف" تسبُّب مسؤوله الإداري في خطأ أدى إلى منع ثلاثة من أعضاء وفد "الخضر" من السفر نحو العاصمة القطرية الدوحة، وبقوا عالقين في العاصمة التنزانية دار السلام.

وأكدت أعلى هيئة كروية في الجزائر في بيان لها أن " الإداريين الثلاثة لم يتمكنوا من الصعود على متن الطائرة التي نقلت المنتخب إلى الدوحة لعدم وجود تأشيرات دخول".

هنا، أوضح البيان أن السبب "خارج عن نطاق إدارة الفاف"، كون الأعضاء الثلاثة تم تسجيلهم بنجاح في نظام "احتراز" الخاص بالتسجيل القبلي للوافدين إلى قطر.

وتابع: "لكن نظام معالجة تأشيرة الدخول إلى قطر رفض أسماء الأعضاء الثلاثة، على الرغم من تسجيلهم في طلب الحصول على تأشيرة جماعية، وهو نفس الإجراء (تأشيرة جماعية) الذي سمح لهم بالسفر إلى تنزانيا مع المنتخب الوطني.

وأردف المصدر "بعد تدخل ممثليتنا الدبلوماسية في قطر، تلقى المعنيون تأشيراتهم ووصلوا إلى الدوحة لمواصلة مهمتهم".

وفي السياق، تأسف الاتحاد في بيانه عن توجه البعض مباشرة نحو "تشويه سمعة الاتحاد دون بذل عناء البحث عن المعلومات من المصدر الصحيح لتنوير الرأي الرياضي".