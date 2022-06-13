ودع المدافع البرازيلي مارسيلو نادي ريال مدريد بعد 15 عاما قضاها في البرنابيو مع النادي الملكي. ودخل مارسيلو في حالة بكاء خلال المؤتمر الوداعي الذي نظمه ناديه ريال مدريد، اليوم الإثنين، بحضور زملائه والمدير الفني كارلو أنشيلوتي، ورئيس النادي فلورنتينو بيريز.

وقال مارسيلو في كلمته: "لقد كانت مغامرة رائعة. اليوم أترك هذا بصفتي اللاعب الذي فاز بأكبر عدد من الألقاب في تاريخ أفضل فريق في العالم".

وأضاف: "هذا ليس وداعًا لأنني لا أعتقد أنني سأرحل عن ريال مدريد".

بدوره، قال رئيس النادي فلورنتينو بيريز: "اليوم سيكون مليئًا بالعواطف لجميع مشجعي ريال مدريد، اليوم هو يوم خاص مليء بالذكريات التي لا تنسى، نريد أن نشيد بشغف لقائدنا العظيم، الشاب الذي أصبح رجلا في سانتياغو برنابيو، لواحد من أعظم أساطيرنا.

نتحدث عن صاحب أكبر عدد من الألقاب في ريال مدريد، مارسيلو".

ويترك مارسيلو، البالغ 34 عاما، الفريق الملكي بعدما أصبح أكثر اللاعبين في التاريخ حصدا للألقاب مع الفريق، حيث اجتاز اللاعب رصيد الأسطورة باكو خينتو مع الريال، عندما توج بلقب الدوري الإسباني في الموسم المنقضي ليكون اللقب الـ 24 له مع الفريق، قبل أن يعزز هذا الرصيد بلقب دوري أبطال أوروبا ليرفع رصيده إلى 25 لقبا مع الريال.