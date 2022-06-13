فاقت قيمة ديون زبائن شركة المياه والتطهير لوهران 600 مليار سنتيم منها 65.48 بالمائة ديون الزبائن العاديين و10 بالمائة عند الصناعيين والبقية ديون المؤسسات العمومية ويصل عدد زبائن الشركة 419 ألف زبون، حسب ما أكده عبد الله مجاهد المدير التجاري لشركة "سيور" خلال ندوة صحفية اليوم صباحا.

وأكد المدير التجاري أن التدابير المتخذة لتشجيع الزبائن على دفع فواتيرهم لم تحقق الأهداف المرجوة بتخفيض الديون من 10 إلى 20 بالمائة. بينت الحسابات أن معدل الديون يصل إلى 10 آلاف دج لكل زبون مع تأخر في دفع الفواتير يمتد إلى سنة تقريبا. كما سمح تطبيق آلية دفع الفواتير عن طريق البطاقة البنكية " أو- بايمنت" منذ فيفري الماضي بتسجيل 3720 فاتورة مدفوعة بهذه الآلية وهو مؤشر ايجابي مرشح للارتفاع مستقبلا لتفادي تنقل الزبون إلى وكالات الشركة. تبقى الديون المتراكمة من بين أكبر المشاكل التي تعترض التسيير الفعال لشركة "سيور" وهي مداخيل ستسمح بموازنة ميزانية الشركة، خاصة بعد تخفيض الدعم المالي للشركة.