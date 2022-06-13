حجز عناصر فرقة الدرك الوطني لمسرغين، غرب وهران، 150 غرام من الكوكايين و1522 قرض مهلوس، مع القبض على أفراد العصابة المتورطة في هذه القضية، والذين يجري معهم التحقيق الابتدائي.

وكانت العصابة المتكونة من 13 فردا، تتراوح أعمارهم بين 32 و44 سنة، من ذوي السوابق العدلية، تتخذ من حي رابح الشعبي، غرب بلدية مسرغين، مركزا لنشاطها الإجرامي. حيث داهم محققو الدرك الوطني مساكنهم، وتم حجز كميات الكوكايين والمهلوسات المذكورة، إضافة إلى أسلحة بيضاء وبندقية صيد بكري ومنظارين و66 مليون سنتيم، كما جاء في بيان الدرك الوطني بوهران.