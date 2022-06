Les éléments de la brigade de la gendarmerie de Messerghine, à l’ouest de la wilaya d’Oran ont saisi 150g de cocaïne et 1522 psychotropes et arrêté les membres du gang impliqués dans cette affaire.

Ce gang composé de 13 membres, âgés entre 32 et 44ans, ayant un casier judiciaire, fait de la cité Rabah Echaabi, à l’ouest de la commune de Messerghine son fief d’activité criminelle.

Après perquisition à leurs domiciles, les enquêteurs de la gendarmerie nationale ont procédé à la saisie de la quantité de cocaïne et des psychotropes sus indiquée. ils ont également saisi des armes blanches et un fusil de chasse et deux jumelles, en plus d’une somme de 66 millions de centimes, a indiqué la gendarmerie nationale dans un communiqué.

L.B