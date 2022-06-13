حقق منتخب نيجيريا، اليوم الإثنين، فوزا تاريخيا على مضيفه منتخب ساو تومي وبرينسيبي بنتيجة 10-0 على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

ويعد هذا الانتصار الأكبر على الإطلاق في تاريخ المنتخب الأول النيجيري منذ تأسيسه.

وكان نصيب الأسد في هذا الفوز لمهاجم نابولي فكتور أوسيمن الذي أمضى 4 أهداف كاملة، كما سجل تيريم موفي هدفين، وتقاسم البقية موسيس سيمون، وأوجينيكارو إيتيبو، وأديمولا لوكمان، وإيمانويل دينيس.

بهذا الانتصار، رفعت نيجيريا رصيدها إلى 6 نقاط في الصدارة، بينما بقيت ساو تومي وبرينسيبي دون نقاط في قاع المجموعة.