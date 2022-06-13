أفادت مديرية النقل لولاية البليدة أن خدمة النقل التي كان يضمنها المصعد الهوائي الرابط بين بلديتي البليدة والشريعة متوقفة حاليا بعد عملية تخريب مست المنشأة.

وأوضح مدير القطاع، إدير رمضان شريف، أن خدمة النقل عبر الكوابل الكهربائية التي كان يضمنها المصعد الهوائي الرابط بين البليدة ومرتفعات الشريعة متوقفة ابتداء من يوم أمس الأحد إثر عملية تخريب مست المنشأة (سرقة الكوابل الكهربائية) من طرف مجرمين على مستوى بني علي.

وأضاف أن العملية مست سرقة قرابة الـ300 متر من الكوابل الكهربائية، لافتا إلى أن مصالحه رفعت دعوى قضائية ضد مجهولين لدى المصالح الأمنية المعنية.

وتعد هذه العملية الثانية من نوعها بعد تلك التي طالت المنشأة نهاية شهر أفريل المنصرم والتي تسببت في توقفه عن العمل بسبب عمل تخريبي مماثل حرم مستعملي المصعد من هذه الخدمة.

وكانت مديرية النقل قد أعلنت منتصف شهر ماي الفارط الانطلاق في استغلال المصعد الهوائي في شطره الأول (البليدة- بني علي) بعد توقفه عن العمل نتيجة العمل التخريبي الذي طال المنشأة، مشيرة إلى أن أشغال الصيانة لا تزال مستمرة على مستوى الشطر الثاني الرابط بين محطتي بني علي والشريعة.