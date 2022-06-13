عقد وزير الصحة عبد الرحمان الاثنين اجتماعا مع مدراء الصحة للولايات و مسؤولي المؤسسات الإستشفائية التابعة لها وذلك بحضور إطارات من الإدارة المركزية.

وأوضح بيان للوزارة، انه بعد الإستماع لجملة التوضيحات والشروحات المقدمة حول مدى سير برامج ومشاريع إعادة التهيئة الخاصة بمصالح الإستعجالات الطبية و الجراحية وكذا العيادات المتعددة الخدمات، أعطى المسؤول الأول عن قطاع الصحة تعليمات جديدة تقضي بضرورة التجسيد الفعلي لجملة التوجيهات التي سبق وأن أعلن عنها من خلال إحداث التغييرات المطلوبة بهذا الخصوص.

وشدد الوزير على أهمية استعادة الصورة النوعية للقطاع بإحداث قفزة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وخاصة ما تعلق منها بظروف الاستقبال، مجددا رفضه التام للوضعية التي تتوجد عليها بعض المستشفيات والظروف التي وقف عليها شخصيا خلال الزيارات الفجائية التي قام بها لعدد من ولايات الوطن.

وفي هذا السياق و وفقا لتوجيهات وزير الصحة، أصدرت المفتشية العامة للوزارة تعليمة موجهة لمدراء الصحة و السكان تقتضي بإيفاد مفتشين طبيين على مستوى جميع الهياكل الصحية لمتابعة مدى تنفيذ ما تضمنته التعليمة رقم08 الصادرة في 04 ماي 2022 .حيث سيعكف هؤلاء المفتشون الطبيون على إعداد تقرير أسبوعي يرفع إلى المديرية العامة للمصالح الصحية كل يوم خميس عن طريق منصة رقمية ، يتضمن تقييما لسير العمليات الرامية إلى تحسين نوعية الاستقبال والخدمات الصحية المقدمة مع تقديم الدعم اللازم لمديري هذه المؤسسات على المستوى المحلي وتوجيههم وفق الأهداف التي وضعتها الوزارة الوصية مع الامتثال الصارم للجدول الزمني المعد لتطبيق البرامج المسطرة.