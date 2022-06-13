عقد المجلس الشعبي الوطني، الاثنين، جلسة عامة ترأسها نائب رئيس المجلس لكحل بن فيطس وخصصت أشغالها للاستماع إلى عرض حول مشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 90-11 المتعلق بعلاقات العمل قدمه وزير العمل التشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة.

وأكد ممثل الحكومة أن الهدف من مشروع هذا القانون هو استحدث حق جديد يسمح للعمال الأجراء بالاستفادة من عطلة لإنشاء مؤسساتهم، وذلك في إطار تجسيد التزام رئيس الجمهورية المتعلق بتمكين العمال والموظفين من الولوج إلى عالم المقاولاتية من خلال إدراج الحق في عطلة من أجل إنشاء مؤسسة.