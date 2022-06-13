استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الاثنين 13 بمقر الوزارة، نائبة وزير الخارجية الكندي، سينثيا تيرمورشويزين، بحضور سفير كندا بالجزائر.

واستعرض الطرفان خلال هذا الاجتماع علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم وفرص الأعمال والآفاق المستقبلية للاستثمار في الجزائر.

ومن هذا المنظور، عرض وزير الطاقة والمناجم محتوى وأهداف القانون الجديد الخاص بالمحروقات لإحياء أنشطة البحث واستغلال المحروقات في الجزائر، متمنياً مُشاركة الشركات الكندية في دعوات المناقصات المستقبلية والاستفادة من مزايا هذا القانون الجديد.

كما ناقش الطرفان فرص التعاون والاستثمار في قطاع المناجم في الجزائر، بما في ذلك الاستكشاف المنجمي ورسم الخرائط واستغلال وإنتاج المواد المعدنية. وتحقيقا لهذه الغاية، أعرب الوزير عن رغبته في رؤية مشاركة الشركات المنجمية الكندية في تطوير مشاريع منجمية جديدة في الجزائر، مع تبادل الخبرات والمعرفة الكندية في هذا الشأن.

وأعربت نائبة الوزير الكندي عن ارتياحها لجودة العلاقات بين كندا والجزائر. وأعلنت اهتمام الشركات الكندية بقطاع الطاقة والمناجم والمشاركة في مشاريع استثمارية بالجزائر لاسيما في المجال المنجمي.