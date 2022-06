Le sélectionneur national Djamel Belmadi a accordé une interview au site officiel de la fédération algérienne de football FAF au cours de laquelle il a fait le bilan du stage du mois de juin, achevé hier, par la victoire des verts face à la sélection iranienne dans un match amical au Qatar.

Djamel Belmadi s’est dit satisfait du dernier stage mais aussi des nouveaux, notamment Tougai, Brahimi et Amoura, Touba Kadri,, Ben Ayed et le gardien Mandria.

Le coach a révélé n’avoir reçu aucune demande de départ en retraite et indiqué que la rumeur faisant état de la retraite internationale de Riyad Mahrez et de Benrahma n’étaient absents du stage que suite à leur blessure, tandis que Feghouli, Benlemri et Bounedjah ne sont pas compétitifs, et qu’il n’a pas manqué de les saluer au passage. « On ne doit pas oublier ce qu’ils ont fait pour la sélection nationale. Ma philosophie est claire, c’est de donner l’équipe la plus performante pour gagner », a-t-il indiqué, et d’ajouter «je leur ai d’ailleurs demandé de trouver vite un club et ne pas laisser jusqu’à la dernière minute. Ce sera la meilleure façon pour faire une bonne préparation d’intersaison et prétendre d’être présents lors du prochain stage».

Et de revenir au match face à l’Iran, Belmadi déclare que c’est important d’entamer les éliminatoires pour la CAN-2023 en force et inculquer la culture de la victoire dans les esprits des joueurs.

La sélection nationale pourrait affronter de grandes nations de football lors des prochaines dates Fifa, dont la Belgique, qui a officiellement sollicité la FAF mais aussi l’Italie et la Suède qui ne joueront pas la prochaine coupe de monde, «la Belgique nous a officiellement sollicité pour un match amical. On pourrait aussi affronter l’Italie ou la Suède en mois de novembre. Deux grandes nations qui ne joueront pas la prochaine coupe de monde. Ça nous ferait plaisir d’affronter un adversaire d’un gros calibre lors des prochaines dates FIFA. Pourquoi pas en Europe, pourquoi pas pour inaugurer un nouveau stade. Tout est possible». a-t-il confié.