أدانت محكمة الشلف،اليوم الاثنين، صاحب صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك بعام حبس نافذة وتغريمه بمبلغ 10ملايين سنتيم بجنة المساس بنزاهة امتحان شهادة البكالوريا بعد نشر المتهم صاحب الصفحة المدعو ( غ.م.ع ) موضوع امتحان العلوم الطبيعية بعد ساعة ونصف من انطلاق الامتحان ،وحسب بيان لوكيل الجمهورية بمحكمة الشلف فقد وجه الاخير امرا الى مصالح الدرك لفتح تحقيق في قضية النشر على صفحة الموقوف في الفايسبوك لورقة الاسئلة اثناء فترة اجراء الامتحان، وفي اطار المثول الفوري تم توقيف المتهم وادانته بالحبس النافذ وتغريمه مع أمر بايداعه السجن بعد النطق بالحكم .