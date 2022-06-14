كشف مدير التربية لولاية تبسة للخبر الأخضر مزوز، ظروف اجراء امتحان البكالوريا 2022 في مراكز الاجراء بالبلديات الجنوبية ذات الطابع الصحراوي، حيث تصل درجة الحرارة الى 40 درجة على الحدود مع ولاية وادي سوف والتكفل بالمترشحين من المناطق النائية، وقال انه يجري يوميا زيارات تفقد ومتابعة لمراكز الاجراء والتي وفرت بها كل شروط السير المنظم والحسن للإمتحــانات، مع اعطاء تعليمات صارمة لتوفير الظروف التفسية للمتحنين وتطبيق البروتوكول الصحي.

وقد تم اضافة 54 مبردا بالحجرات في بئر العاتر وفركان ونقرين لضمان التغطية في تكييف الاقسام بمراكز الاجراء في هذه البلديات التي ترتفع بها درجة الحرارة هذه الايام مع التكفل باكثر من الف ممتحن من المناطق النائية من حيث الوجبة وضمان النقل بتسخير حافلات النقل المدرسي واعطاء اهمية لذوي الهمم من المترشحين بالنظر ما تطلبه وضعيتهم الصحية والنفسبة فيما بادرت بعض الجمعيات بتوفير مراكز راحة للمترشحين الاحرار مع مساهمة بعض المحسنين في العملية فما تعلق بتوزيع المياه المعدنية وفتح مساكنهم توقيت الراحة للمترسحين الذين وجهوا لبلديات بغير اقامتهم.

وقال بعض الاولياء ان اليومين الاول والثاني من الامتحان مرت في تنظيم محكم بالمراكز وانضباط يساهم في اتمام بكالوريا 2022 بظروف حسنة تمنح الراحة النفسية للمترشحين مع دعوة الأساتذة الحراس لتكريس اسلوب تربوي في مهامهم يبعد الرعب عن الطلبة وتجنب اسلوب التعنيف في الحراسة وسلوكيات مشينة ولا علاقة لها بالرسالة المقدسة للتربية والتعليم والحرص على محاربة محاولات الغش.