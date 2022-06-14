ربما أصابكِ القلق وأنت تفكرين في خطورة غسل اللحوم والدواجن من جهة، واحتمالية عدم نظافتها من جهة أخرى، لكن اتفق خبراء سلامة الأغذية في "مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها-CDC"، ووزارة الزراعة الأميركية على قواعد عامة لتنظيف اللحوم النيئة هي:



- يقضي طهي الدجاج على درجة حرارة لا تقل عن 165 درجة فهرنهايت (نحو 74 درجة مئوية) -الدرجة اللازمة للنضج الكامل- على البكتيريا الموجودة به، ويمنع خطر الإصابة بالأمراض الناجمة عن الأطعمة.

- يمكنك استخدام مقياس للحرارة في حالة اللحوم المفرومة، والتي تصير آمنة للأكل عند 160 درجة فهرنهايت.

- تعتبر الأسماك والمأكولات البحرية آمنة للأكل عند حرارة 145 درجة فهرنهايت، ويمكنكِ استخدام مقياس الحرارة أو التأكد من تمام نضج الأجزاء الداخلية.

- إذا واجهتِ صعوبة في تجنب تنظيف اللحوم، افتحي الصنبور تدريجيا فوق اللحوم لتجنب الضغط العالي للمياه وإحداث فجوات في سطح اللحم.

- تجنبي رش اللحوم بالمياه، واستبدلي به غمر اللحوم في الماء بوعاء كبير، ثم غسيل الوعاء والأسطح المجاورة بالماء الساخن والصابون.

- انتبهي للوح التقطيع تحت اللحم النيء، لأن الأسطح المسامية تمتص عصارة اللحم النيء، أما إذا لم يكن هناك خيار آخر، فقومي بتنظيف السطح بالماء الساخن وقليل من المبيض، واكشطيه بفرشاة خشنة لتنظيف الشقوق الصغيرة.

- لا تستخدمي لوح تقطيع اللحوم النيئة لتقطيع الخضروات والأطعمة الأخرى.



