تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الأول في ولاية أدرار من توقيف شخصين وحجز أربعة أقراص مخدرة من نوع "ليكستازي".

وقائع القضية تعود إلى وصول معلومات إلى قوات الشرطة بالأمن الحضري الأول مفادها وجود شخص يقوم بترويج المخدرات وسط مدينة أدرار مستغلا محل نشاطه، واستغلالا لهذه المعلومات تم رسم خطة من أجل توقيف المشتبه فيه، ليتم توقيفه، وبموجب إذن تفتيش تم تفتيش المحل ةالعثور على أربعة أقراص مخدرة من نوع "ليكستازي" مخبئة بإحكام داخل الخزانة الموجودة في المحل، حيث تم تحويل المشتبه فيه إلى المقر واستكمال التحقيق الذي من خلاله تم تحديد شريكه وتوقيفه، بعد إتمام جميع الإجراءات تم تقديم المشتبه فيهما لدى محكمة أدرار حيث اصدر في حق كل منهما عامين سجن نافدة مع الإيداع وغرامة مالية تقدر بـ50.000.00 دج.