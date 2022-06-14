أعرب الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، عن احتمال قيام أوكرانيا بتقديم تنازلات تتعلق بأراضيها، وذلك من أجل تحقيق السلام.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات الأمين العالم لحلف شمال الأطلسي ستولتنبرغ، الذي قال إن "السلام في أوكرانيا ممكن والسؤال الوحيد عن الثمن الذي ترغب في دفعه وهل كييف على استعداد للتضحية بالأرض والاستقلال والسيادة والحرية والديمقراطية هذه معضلة أخلاقية صعبة للغاية".

وأضاف ستولتنبرغ، قائلا: "سيواصل الناتو دعم كييف، لكنه سيبذل قصارى جهده لتجنب تصعيد التوترات مع روسيا".

كما شدد رئيس حلف شمال الأطلسي على أن الحلف يعمل فقط على مساعدة سلطات كييف في المواجهة والدفاع عن النفس وعلى خفض التكاليف الإقليمية.