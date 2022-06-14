تحيي الجزائر اليوم الثلاثاء، وعلى غرار باقي دول العالم، اليوم العالمي للتبرع بالدم بتنظيم حملات لجمع الدم عبر كامل التراب الوطني، إلى جانب تظاهرات إعلامية وتحسيسية بهدف الترويج للتبرع بهذا السائل الحيوي.

وبالمناسبة أكدت الوكالة الوطنية للدم أن هذه التظاهرات التي تمتد على مدار أسبوع ستنظم في إطار شراكة مع ممثلي المنظمة العالمية للصحة في الجزائر وبالتنسيق مع مديرات الصحة والسكان من خلال هياكلها الخاصة بنقل الدم والاتحادية الجزائرية للمتبرعين بالدم والحركة الجمعوية ومختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة.

كما تشارك أيضا وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في هذه النشاطات الرامية إلى إنشاء سلسلة للتضامن الوطني من خلال خطبة يوم الجمعة والمديرية العامة للأمن الوطني من خلال إطلاق الحملة الوطنية الثانية لجمع الدم من 19 إلى 21 جوان الجاري.

إلى ذلك سيتم تنظيم عدة حفلات تكريمية عبر أرجاء الوطن تجاه المتبرعين بانتظام ومختلف الشركاء والحركة الجمعوية عرفانا بـ "الجهود المبذولة والتزامهم دون انقطاع سيما خلال الأزمة الصحية وكذا "دورهم الحاسم" من أجل ضمان التوفير الدائم للدم ومنتوجات الدم المؤمنة لخدمات العلاج.

من جهة أخرى، ذكرت الوكالة أن تجند المتبرعين بالدم خلال أحياء اليوم العالمي للتبرع بالدم في سنة 2021 سمح بجمع 7502 كيس دم عبر التراب الوطني.

كما أشارت الوكالة إلى أنه "إذا كان نقل الدم يشكل جانبا أساسيا للعلاج في مجال الصحة العمومية فانه معترف به أيضا كعمل يساهم في تعزيز الروابط الاجتماعية وبناء مجتمع موحد" مضيفة أن المتبرعين بالدم على المستوى الوطني "لطالما لبوا النداء للتبرع بالدم ومنتوجات الدم لفائدة المرضى الذين هم بحاجة إلى نقل دم".