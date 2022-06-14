كشفت اليوم الثلاثاء، تقارير إعلامية فرنسة وإنجليزية مختلفة أن الحديث كثر خلال الساعات الأخيرة عن مستقبل اللاعب الفرانكو جزائري آيت نوري الناشط ضمن صفوف ويلفرهمبتون الإنجليزي، وتحديدا حول خياره اللعب للجزائر وكذا إمكانية انتقاله إلى أحد الفرق الراغبة في خدماته.

موقع" أونز مونديال"، أوضح أن آيت نوري مرشح بقوة لتدعيم المنتخب الجزائري خلال سبتمبر المقبل. وفي سياق آخر، أضاف المصدر ذاته أن آيت نوري قد يكون أحد أبرز صفقات الميركاتو الصيفي بانتقاله إلى تشلسي الإنجليزي.

" أونز مونديال"، أوضح أن صاحب الـ 21 ربيعا، سيكون الحل الأنسب لـ " البلوز"، في حال الرحيل المحتمل لماركوس ألونسو.

وختم أن الشق المالي سيرتفع، لأن مانشستر سيتي يراقب اللاعب أيضا، وعليه فإن الفترة القادمة ستكون حاسمة في مشوار آيت نوري بين خيار المنتخب وتغيير وجهته.