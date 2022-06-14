تمكنت مصالح الدرك الوطني، ببلدية الظهرة، بالشلف، من توقيف ثلاثة أشخاص من مدبري الهجرة غير الشرعية، حيث تم افشال تحضيراتهم لـ "الحرڤة" باتجاه شواطئ إسبانيا، انطلاقا من شاطئ الدشرية، ببلدية الظهرة، الواقعة مع حدود ولاية مستغانم.

وبفضل يقظة عناصر الدرك بالظهرة، تم استغلال معلومات انتهت بالقبض على شخصين كانا على متن سيارة وقاربا خشبيا، باتجاه الشاطئ، وبعد عمليات التمشيط، تم العثور على نحو 250 لترا من البنزين كانت معبأة في دلاء من سعة 25 لترا، كما تم توقيف عنصر آخر من شبكة مدبري الهجرة غير الشرعية، كان على متن سيارة وبحوزته مبلغ مالي تجاوز 78 مليون سنتيم، حيث كانت مهمته ترصد عناصر الدرك عبر الطريق الوطني الساحلي رقم 11.

وأفادت خلية الاتصال بمجموعة الدرك الوطني، بالشلف، بإحالة الموقوفين إلى العدالة لمحاكمتهم بالتهم المنسوبة إليهم.