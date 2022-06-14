راهن اللاعب الفرانكو جزائري ياسين عدلي، بعد شق أول ناجح من الموسم الكروي مع فريقه بوردو الفرنسي على أن يلتحق بالمنتخب الفرنسي ويتحدى من سيشاركون في نهائيات كأس العالم في قطر 2022.

فحسب موقع" جيروندان فور إيفر"، المهتم بأخبار النادي، فإن صاحب الـ 21 ربيعا، والمنتقل إلى صفوف أي سي ميلان الإيطالي، فقد شارة القيادة التي منحت إليه في وقت سابق خاصة مع وصول لاعبين جدد، ليختفي تماما في النصف الثاني من الموسم الذي انتهى على وقع سقوط أصحاب اللونين الأزرق والأبيض إلى القسم الثاني من الدوري الفرنسي.

ياسين عدلي كان قد لعب حتى الآن في فرق الشباب للمنتخب الفرنسي مسجلا النتائج الآتية: تحت 16 (10 مباريات / 4 أهداف)، تحت 17 (16 مباراة / 6 أهداف)، تحت 18 (7 مباريات / 3 أهداف)، تحت 19 (11 مباراة / 3 أهداف) وتحت 20 سنة (5 مباريات 1 هدف).

ونقلا عن المصدر ذاته، فإن لاعب الوسط كان قد فصل في خياره وكان من المنتظر أن يكون حاضرًا ضمن المعسكر الإعدادي مع " الخضر" خلال جوان الجاري، لكن أسبابًا إدارية منعته من التواجد هناك.

وكان ميلان قد تعاقد ميلان رسمياً مع النجم اللاعب الفرنسي ذى الأصول الجزائرية، ​ياسين عدلي​، قادماً من ​بوردو​ الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال ميلان، في بيان رسمي: "يسر النادي الإعلان عن التعاقد مع ياسين عدلي من بوردو بشكل دائم، حيث وقع اللاعب مع الروسونيري حتى 30 جوان 2026".

وأضاف البيان: "سيبقى عدلي في النادي الفرنسي لمدة موسم واحد، على سبيل الإعارة".