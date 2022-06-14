تمكنت، اليوم الثلاثاء، فرق الغطس للحماية المدنية لولاية الشلف، من العثور على جثة الغريق الثالث المفقود منذ يوم الجمعة الفارط.

وأفاد بيان لذات المصالح، إن فرق الغطس للحماية المدنية عثرت على جثة الغريق الثالث البالغ من العمر 16 سنة والذي كان مفقودا إثر حادثة الغرق المؤلمة التي شهدها شاطئ الداتي بالمنطقة الغير محروسة يوم الجمعة الفارط.

وأوضح البيان، أنه تم انتشال الجثة في حدود الساعة 10سا30د بمنطقة الداتي ببلدية سيدي عبد الرحمان بعد 04 أيام متواصلة من البحث ليتم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تنس بحضور السلطات الأمنية و المحلية.