Les services météorologiques ont indiqué, ce mardi, que les températures caniculaires persistaient dans les wilayas du centre et de l'ouest du pays.

Le bulletin classé orange précise que les températures varieraient entre 40 et 42° dans les wilayas de Tipasa, Alger, Blida, Boumerdes, Tizi Ouzou et Bejaia, et entre 43 et 45° dans les wilayas de Sidi Bel Abbes, Mascara, Relizane, Chlef et Ain Defla.