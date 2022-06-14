أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عن الشروط الصحية المعتمدة من طرف سلطات المملكة العربية السعودية لموسم حج 1443هـ /2022م.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه يتعين على الحاج تقديم نتيجة سلبية لفحص فيروس كورونا كوفيد 19 PCR لعينة أخذت خلال 72 ساعة على الأكثر قبل موعد الرحلة إلى المملكة العربية السعودية في أحد المخابر المعتمدة من طرف وزارة الصحة، والتي يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني للديوان الوطني للحج والعمرة www.onpo.dz وكذا الالتزام بلبس الكمامة أثناء رحلة أداء مناسك الحج في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة.