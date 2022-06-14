دعت وزارة الصحة والسكان اليوم الثلاثاء إلى الالتزام بالإجراءات والاحتياطات اللازمة للوقاية من المخاطر التي يمكن أن يترتب عنها ارتفاع درجات الحرارة.

وجاء في بيان للوزارة " نظرا للارتفاع المحسوس في درجة الحرارة، تذكر وزارة الصحة بضرورة اتخاذ إجراءات الوقاية، حيث يعتبر الأطفال الصغار والأشخاص المسنّون وكذا ذوي الأمراض المزمنة الفئة الأكثر عرضة لخطر الحرّ".

وأوضح ذات البيان إنه من الاحتياطات الواجب اتخاذها للوقاية من موجة الحر هي غلق الشبابيك الخارجية والستائر الموجودة على واجهة المساكن المعرّضة لأشعّة الشمس. والإبقاء على النوافذ مغلقة طالما درجة الحرارة في الخارج أعلى من الداخل وجنّب الخروج في الأوقات الأشد حرّا، إلا إذا كان الخروج ضروريا فليكن في الصباح الباكر أو في ساعة متأخرة من المساء.

ومن النصائح التي قدمتها الوزارة للمواطنين فإنه إذا استلزم خروجهم، عليهم بارتداء ملابس خفيفة وواسعة والمكوث تحت الظل بعيدا عن التعرض المستمرّ للشمس. والاستحمام عدّة مرّات في اليوم، إذا أمكن ذلك، مع تناول كمية كافية من المشروبات وتفادي تلك التي تحتوي على كميّة كبيرة من السكر أو مادة الكافيين.

ونصح البيان المواطنين بتفادي النشاطات الخارجية (رياضة، بستنة، أعمال بسيطة مختلفة...) أثناء موجة الحر الشديدة، والانتباه إلى الأعراض ضربة الشمس والمتمثلة في الآلام في الرأس، الرغبة في التقيؤ، عطش شديد، ارتفاع غير عادي في درجة حرارة البشرة، مع الاحمرار والجفاف، تشوّش ذهني.

وفي هذه الحالة ـيضيف البيان ـ يجب التصرف بسرعة والاتصال بالإسعاف (الخدمات الطبية الاستعجالية، الحماية المدنية)، وفي انتظار وصولها ينقل الشخص الذي يظهر عليه أحد هذه الأعراض إلى مكان بارد، شرب الماء، رشّه بالماء البارد (أو تغطيته بقماش مبلّل) وتهويته.