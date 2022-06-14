كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مصادر إيرانية، لم تسمها، أن طهران تعتقد أن الكيان الصهيوني قام بتصفية عالمين إيرانيين عن طريق تسميم طعامهما في ماي الماضي.

ونقلت "بي بي سي" عن ذات الصحيفة أن مهندس الطيران، أيوب انتظاري، وعالم الجيولوجيا، كمران أغملائي، كانا بصحة جيدة قبل أن تظهر عليهما أعراض المرض، وينقلا إلى وحدة العناية الفائقة، في مشفيين تفصل بينهما مسافة 400 كيلومترا.

وأشارت المصادر إلى أن أعراض التسمم بدأت بالظهور على انتظاري بعد مأدبة عشاء حضرها في مدينة يزد، وسط إيران، مضيفة أن الشخص الذي دعا لمأدبة العشاء اختفى بعد الحادثة، ومازال البحث عنه جاريا.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن صديق لأغملائي القول إن الأخير ظهرت عليه أعراض تسمم حادة، عقب عودته إلى طهران من رحلة عمل إلى مدينة تبريز الإيرانية، وأصيب بنوبة إسهال حادة قبل أن تتدهور حالته ويتوفى في المشفى.

وشهدت إيران خلال العقد الماضي مجموعة من الاغتيالات والهجمات، استُهدف فيها عدد من العلماء والعسكريين إضافة إلى منشآت نووية، واتهمت دولة الاحتلال بالوقوف وراءها.

والشهر الماضي، اغتيل القيادي في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، حسن صياد خدائي، واتهمت طهران تل أبيب بالوقوف وراء اغتياله، وتعهدت بالرد.