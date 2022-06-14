برمجت الجوية الجزائرية سبع رحلات لنقل الحجاج إلى البقاع المقدسة بالمملكة العربية السعودية انطلاقا من مطار عين البيضاء بورڤلة برسم موسم الحج 2022.

وأوردت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الثلاثاء، نقلا عن مسؤولي المديرية الجهوية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، إن هذه الرحلات التي من المنتظر أن تبدأ يوم 18 جوان الجاري، ستضمن نقل ما لا يقل عن 2.740 حاجا وحاجة لأداء مناسك الركن الخامس في الإسلام من ولايات ورڤلة والوادي وغرداية وإليزي وجانت وتمنراست وتڤرت والمنيعة والمغير بمعدل 290 راكبا في كل رحلة.

وأوضح مسؤول المصلحة التجارية بذات الشركة عيسى داود، إنه تم الترخيص لوكالتين سياحيتين معتمدتين لمرافقة وضمان التكفل بالحجاج على مستوى ولاية ورڤلة، استنادا للمتحدث، الذي أشار إلى أن عملية بيع التذاكر كانت قد انطلقت يوم 10 جوان الجاري. وخصصت طائرات من طراز "إرباص" من الجيل الجديد تابعة للناقل العمومي لنقل ضيوف الرحمان إلى البقاع المقدسة، حيث ستحط الرحلة بمطار المدينة المنورة، فيما ستحط الرحلات المتبقية بمطار جدة الدولي، كما جرى شرحه.

وتتواصل رحلات نقل الحجاج إلى غاية الفاتح جويلية المقبل، فيما ستكون رحلات العودة في الفترة ما بين 18 و31 من نفس الشهر.