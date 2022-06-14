أفاد بيان صادر عن النيابة العامة لمجلس قضاء تلمسان، ممضى من طرف النائب العام، بأنه وفي إطار المساس بنزاهة الامتحانات، تم فتح تحقيق ابتدائي بمعرفة المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بتلمسان، وبتكليف من نيابة محكمة تلمسان في حالة غش بامتحانات الباكالوريا لمادة اللغة العربية، سجّلت يوم 12 جوان 2022، باستعمال وسيلة إلكترونية بين مترشحة حرة وشخص خارج مركز الامتحان تربطه بها علاقة قرابة مباشرة، أفضت إلى متابعتها وفقا لأحكام المواد 253 مكرّر وما يليها من قانون العقوبات عن طريق إجراءات المثول الفوري، وفصلا في القضية أصدرت محكمة تلمسان، قسم الجنح، بتاريخ 13 جوان الجاري، حكما بإدانتها ومعاقبتها بـ18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج مع الأمر بحبسها بالجلسة.