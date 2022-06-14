شددت دولة الإمارات العربية المتحدة الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، بما في ذلك ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، بعد ارتفاع في الإصابات بنسبة أكثر من 100 بالمائة في أسبوع واحد.

وقال المتحدث باسم الهيئة طاهر البريك العامري "شهدنا في الفترة السابقة ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات بكوفيد-19 بالدولة، اذ ارتفعت الحالات في الدولة بنسبة تفوق المائة في المائة في أقل من أسبوع، كما لوحظ أيضا ارتفاع معدل الدخول للمستشفيات".

وأضاف العامري "شهدنا في الفترة الأخيرة تهاون العديد من فئات المجتمع في لبس الكمامات بالأماكن المغلقة"، مؤكدا "ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة إلزامي حيث إن التهاون بذلك يعد مخالفة ويُعاقب عليها مرتكبها بغرامة مالية تصل إلى ثلاثة آلاف درهم" (816 دولار) مشيرا أنه "سيتم خلال الفترة القادمة تشديد الرقابة".

وسجلت الإمارات 1356 إصابة بـ "كوفيد-19" اليوم الثلاثاء، بحسب أرقام صادرة عن وزارة الصحة.