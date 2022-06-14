برمجت المديرية الفنية الوطنية للاتحاد الجزائري لكرة القدم معسكرا إعداديا تحضيريا لفائدة المنتخب الوطني لأقل من 18 سنة وذلك بداية من 14 إلى 20 جوان الجاري، بالمركز الوطني التقني بسيدي موسى.

ووجه الناخب الوطني لأقل من 18عامًا، مراد سلاطني، الدعوة لـ 20 لاعبًا للمشاركة في هذا التجمع الذي تتخلله مباراة ودية مقررة يوم الجمعة بسيدي موسى.

هذا ومن المقرر أن ينتقل المنتخب الوطني إلى مدينة وهران يوم الإثنين 26 جوان، للمشاركة في النسخة التاسعة عشرة من ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تحتضنها المدينة من 25 جوان إلى غاية 5 جويلية.

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