قال لاعب خط الوسط الفرنسي أوريلين تشواميني اليوم الثلاثاء إن مواطنه المهاجم كيليان مبابي حاول دون جدوى إقناعه برفض عرض ريال مدريد والانضمام إليه في باريس سان جيرمان. وانتهى الأمر باللاعب البالغ من العمر "22 عامًا" بالتوقيع على عقد لست سنوات مع بطل إسبانيا وأوروبا، وذكرت تقارير أن الصفقة تكلفت حوالي 80 مليون يورو (83.65 مليون دولار) بالإضافة إلى 20 مليونًا كإضافات أخرى وحوافز لموناكو وفقا للنتائج.

وقال تشواميني في مؤتمر صحفي خلال تقديمه كلاعب في ريال مدريد يوم الثلاثاء: "قرر كيليان البقاء في باريس واتصل بي وهو يعلم أنني سأغادر موناكو بالتأكيد.

وأضاف: لكنني أخبرته على الفور أن خياري الأول كان ريال مدريد وقد استوعب ذلك تمامًا، يجب أن أكون في أفضل ناد في العالم ولست خائفًا من المنافسة، يجب أن أظهر كفاءتي وأنا أتطلع حقًا إلى المضي قدما".

وتوج تشواميني بلقب أفضل لاعب شاب في الدوري الفرنسي في موسم2020-2021 بعد الانضمام إلى موناكو قادما من بوردو وكان محل اهتمام ليفربول وباريس سان جيرمان.

وقال فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد: وصل اليوم لاعب كرة قدم رائع إلى نادينا، ونرحب بأحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم. وسيلحق تشواميني أيضا بمواطنه الفرنسي لاعب الوسط إدواردو كامافينغا (19 عاما) الذي انضم إلى ريال مدريد في سبتمبر 2021 قادما من ستاد رين مقابل مبلغ يصل إلى 40 مليون يورو.

وأردف تشواميني إنه تلقى أيضًا اتصالا هاتفيا من زميل آخر في فرنسا، كريم بنزيمة هداف ريال مدريد، وأنه ساعد على اتخاذ قراره.

وختم تشواميني: بنزيمة هو أفضل لاعب في العالم وعندما كانت المفاوضات تتقدم مع الريال، أرسل لي من أجل المساعدة وإخباري عن النادي، تحدثنا في وقت لاحق وسار كل شيء بشكل رائع.

وفي الموسم الماضي، شارك تشواميني في 50 مباراة في كل المسابقات مع موناكو وأحرز خمسة أهداف وصنع ثلاثة أهداف.