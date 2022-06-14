أدانت محكمة قسنطينة، اليوم، كل من المتهم "د. ع. ه‍" و "ب. أ" بثلاث سنوات حبس نافذة و5000دينار جزائري كغرامة، لمتابعتها بجنحة تسريب أجوبة امتحانات الباكالوريا لدورة جوان 2022 باستعمال وسائل الاتصال عن بعد، كما تم إدانة التلميذ "ب. ع" بـ 18 شهرا نافذا و100 ألف دينار جزائري غرامة نافذة مع مصادرة المحجوزات المستعملة في عملية الغش.

تعود حيثيات للقضية إلى أول أيام الامتحانات على الساعة 16 و20 دقيقة، بعد ارتياب وحدات الأمن، على إثر دورياتها في إطار تأمين امتحانات الباكالوريا، من شخصين بالقرب من ثانوية الأختين سعدان، يستعملان هواتفهم النقالة ويتحدثان عن مواضيع البكالوريا، حيث تم التأكد من أنهما يتواصلان مع شخص آخر داخل مركز الامتحان لغرض منحه أجوبة الامتحانات.

ليتم توقيفهما، واستجوابهما، حيث اعترف المشتبه الأول "د. ع. ه‍"، بأنه أقدم على الاتفاق المسبق مع التلميذ "ب. ع" بغرض تسريب أجوبة الامتحان له عن طريق جهاز "البلوتوث" وهو ما أكده المشتبه الثاني " ب. أ"، من حهته قال التلميذ أن أصدقاءه لقنوه الأجوبة خلال الفترة الصباحية والمسائية.

وبعد معاينة وتفريغ محتوى الهواتف النقالة المحجوزة تم التأكد من وجود صور مسودة مدون عليها أجوبة الاختبار بالإضافة إلى اتصالات هاتفية بين الأطراف، ليتم توقيف ثلاثتهم وإحالتهم أمام قاضي الجنح.