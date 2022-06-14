تمكن عناصر من فرقة الاتجار غير المشروع بالمخـدرات والمؤثرات العقلية في المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تندوف من الإطاحة بشخصين، أحدها مزدوج الجنسية.

و يتعلق الأمر بـكل من المدعو/ ب ع و المدعو/ ع م كانا على متن مركبة ذات ترقيم أجنبي، حيث ضبط بحوزتهما كمية من الأقراص و الكبسولات المهلوسة، أسلحة بيضاء و سيف كبير الحجم، بالإضافة إلى هواتف نقالة.

و بعد مداهمة مساكنهم ضبطت كذلك كمية أخرى قدر عددها الإجمالي بــ473 مهلوس من نوع بريقابالين 300 ملغ و نوع إكستازي وكيف معالج قدر وزنه بـ:98.16 غ على شكل صفيحات كانت معدة و موجهة للترويج في أوساط المجتمع، زائد مبلغ مالي معتبر.

و بعد استكمال الاجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهما لدى محكمة تندوف حيث صدر في حقهما أمر إيداع.