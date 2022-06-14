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تندوف :حبس جزائري واجني بتهمة الاتجار بالمخدرات

مجتمع
14 جوان 2022 ()
محمد ولد لحاج
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تمكن عناصر من فرقة الاتجار غير المشروع بالمخـدرات والمؤثرات العقلية في المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تندوف من الإطاحة بشخصين، أحدها مزدوج الجنسية.

و يتعلق الأمر بـكل من المدعو/ ب ع و المدعو/ ع م  كانا على متن مركبة ذات ترقيم أجنبي، حيث ضبط بحوزتهما كمية من  الأقراص و الكبسولات المهلوسة، أسلحة بيضاء و سيف كبير الحجم، بالإضافة إلى هواتف نقالة.

و بعد مداهمة مساكنهم ضبطت كذلك كمية أخرى قدر عددها الإجمالي بــ473 مهلوس من نوع بريقابالين 300 ملغ و نوع إكستازي وكيف معالج قدر وزنه بـ:98.16 غ على شكل صفيحات كانت معدة و موجهة للترويج في أوساط المجتمع، زائد مبلغ مالي معتبر.

و بعد استكمال الاجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهما لدى محكمة تندوف حيث صدر في حقهما أمر إيداع.

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