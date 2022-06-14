أمرت نيابة محكمة الشلف، اليوم الثلاثاء، بايداع المدعو (م.ت) الحبس المؤقت بعد نشره لموضوع امتحان الرياضيات عبر صفحة فيسبوكية تحمل تسمية "بكالوريا شعبة آداب وفلسفة".

وحسب بيان صحفي لوكيل الجمهورية فقد وجه أمرا لفصيلة الأبحاث للدرك الوطني بفتح تحقيق حول المتورطين في نشر الاسئلة أثناء فترة الامتحان، حيث تم التعرف على هوية مسير الصفحة المقيم في بلدية أم الدروع بالشلف ليتم توقيفه وإيداعه الحبس المؤقت في انتظار محاكمته بجنحة المساس بنزاهة امتحان شهادة البكالوريا بعد نشر المتهم موضوع امتحان الرياضيات بعد نحو 20 دقيقة من انطلاق الامتحان. وفي سياق مماثل أمر وكيل الجمهورية بوضع طالب جامعي تحت الرقابة القضائية في إطار اجراءات المثول الفوري بعد نشر المعني لموضوع الانجليزية على صفحته الفايسبوكية الحاملة لتسمية "بكالوريا 2022 " حيث وجهت له تهمة ارتكاب جنحة المساس بنزاهة الامتحانات بنشر مواضيع البكالوريا على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء فترة أداء الامتحان.