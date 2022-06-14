انطلقت اليوم الثلاثاء "رمزيا" أشغال انجاز محطة لتحلية مياه البحر بتيغرامت ببلدية توجة، على بعد 30 كلم شرق بجاية.

ويمتد هذا المشروع المسجل ضمن المخطط الاستعجالي الذي اقره رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لفائدة خمس ولايات، على مساحة تزيد عن 10 هكتارات، فيما حددت آجال انجازه ب28 شهرا. علما أن المشروع حاليا في مرحلة أعمال الحفر و إعداد القنوات.

وتم إعطاء إشارة انطلاق أشغال انجاز المشروع بحضور السلطات المحلية ومسؤولي المؤسسات الوطنية المتخصصة في المجال، منها الشركة الجزائرية للطاقة المسؤولة عن الانجاز و الشركة الجزائرية لإنجاز المشاريع الصناعية والشركة الوطنية للقنوات، التي تعتبر جلها فروعا لمجموعة سوناطراك وكذا الجزائرية للمياه.

وستوجه هذه المحطة التي تقدر طاقة إنتاجها 300 ألف م 3 من الماء يوميا لدى وضعها حيز الخدمة، لتزويد 52 بلدية بالولاية بالماء الشروب، بما يضمن تأمين هذه المادة الحيوية عبر كل الولاية.

ويتوقع مسؤولو قطاع الموارد المائية بالولاية أن يساهم هذا المشروع لدى تحقيقه، في سد جل حاجيات ولاية بجاية من الماء الشروب، المقدرة بنحو 250 ألف متر مكعب، دون الحاجة إلى مياه الأمطار أو الآبار.