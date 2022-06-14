أدانت المحكمة الابتدائية بحاسي بحبح في ولاية الجلفة مترشحة تورطت في تسريب أسئلة امتحان مادة العلوم الإسلامية على حسابها بتطبيق تليغرام، أين حكم عليها بـ 18 شهرا حبسا نافذا مع غرامة قدرها 100 ألف دينار.

وجاء في بيان لمجلس قضاء الجلفة انه ” عملا بأحكام المادة 11 من قانون الاجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة حاسي بحيح الرأي العام أنه بتاريخ 12 جوان الجاري تم رصد منشور من طرف الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال و مكافحتها، والذي قامت من خلاله المشتبه فيها ( ب. خ ) بنشر على تطبيق التواصل الاجتماعي تليغرام يحمل الاسم الافتراضي بكالوريا شعبة آداب و فلسفة أسئلة امتحان مادة العلوم الإسلامية الخاص بامتحان البكالوريا دورة جوان 2022 بواسطة حسابها الخاص لذات الموقع، و ذلك على الساعة 15:24 أي بعد مرور 24 دقيقة من بداية الامتحان. ” وأضاف البيان “و بناء عليه، اسدينا نحن وكيل الجمهورية لدى محكمة حاسي بحبح تعليماتنا للضبطية القضائية بفتح تحقيق في الوقائع، و بتاريخ اليوم 14 جوان تم تقديم المشتبه فيه: (ب.خ) أمامنا و بعد دراسة ملف الإجراءات تم متابعة المعنية بموجب اجراءات المثول الفوري عن جنحة نشر مواضيع البكالوريا أثناء فترة الامتحانات الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 253 مكرر 6 من قانون رقم 06/20 المعدل والمتهم لقانون العقوبات.”

وأفاد البيان ” السيد قاضي الجنح و لدى محاكمته للمتهمة اصدر حكما حضوريا بإدانتها بما نسب اليها وعقابا لها الحكم عليها بـ: ثمانية عشر شهر (18) حبس نافذ ومئة الف دينار جزائري غرامة نافذة مع الامر بإيداعها بالمؤسسة العقابية وقد تم تنفيذ ذلك. "