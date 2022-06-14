كشف مجلس قضاء برج بوعريريج في بيان صادر اليوم، اسباب الانفجار الضخم الذي هز حي 5 جويلية بولاية بوعريريج يوم 7 أفريل الفارط ونجم عنه وفاة أشخاص من عالئة واحدة.

وحسب ما ورد في بيان المجلس، فتم استبعاد تسبب مواد سريعة الاشتعال كما أشيع.

وأضاف نفس المصدر، ان التحريات كشفت أن السبب الحقيقي هو تسرب للغاز، الذي لم يتم اصلاحه رغم شكاوى صاحب البيت.

وأشار مجلس قضاء برج بوعريريج أن الاهمال هو سبب الانفجار فتم الاستماع لعدة أطراف بشركة سونلغاز.

وعلى ضوء التحريات، تم للمدعوين "ر.ص" عون تدخل، "ر.أ" عون تدخل، "س.ح" عون، "ب.أ" مكلف بمهمة التدخل، "ب.ط" مدير، ووجهت لهم تهم جنحة الامتناع عن القيام بفعل يمنع وقوع جنحة ضد سلامة جسم الانسان، جنحة التسبب في القتل الخطأ، جنحة التسبب في الجروح الخطأ، جنحة تعريض حياة الغير أو سلامته الجسدية للخطر، وعقب هذا أمر قاضي التحقيق بإيداعهم جميعا الحبس المؤقت.