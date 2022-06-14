باشرت اليوم ، مصالح الحماية المدنية بتيبازة، عملية بحث عن غريق مفقود بشاطئ العقيد عباس بالدواودة شرقي الولاية

وأفاد بيان لخلية الإعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية بولاية تيبازة أن تدخلت اليوم علي الساعة 19ساو18د الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالدواودة مدعمة بالوحدة الرئيسية للحماية المدنية لتيبازة والوحدة البحرية بشرشال تدخلت اليوم على الساعة 19سا و 18 دقيقة لأجل عملية البحث عن غريق مفقود في البحر بالمكان المسمى شاطئ العقيد عباس ببلدية الدواودة دائرة فوكة.

وأشارت إلى أن عملية البحث تبقى متواصلة .