حذرت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء من استمرار موجة الحر الشديدة التي تتراوح فيها درجات الحرارة بين 40 و46 درجة مئوية تحت الظل، كما نبهت إلى تساقط أمطار رعدية على عدة ولايات بغرب ووسط وشرق البلاد.

وأفادت ذات المصالح في نشرية خاصة من المستوى الثاني لدرجة اليقظة باللون البرتقالي باستمرار موجة حر شديدة، على ولايات تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، البليدة، تيزي وزو، بجاية، سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، الشلف وعين الدفلى. بالإضافة إلى ولايات سكيكدة، عنابة، الطارف، البويرة والمدية.

من جهتها أوضحت الأرصاد الجوية إن أمطارا رعدية ستتساقط بداية من ظهيرة اليوم إلى غاية الساعة التاسعة ليلا تتراوح كميتها بين 15 و20 ملم على ولايات غين ڤزام، برج باجي مختار، تمنراست، جانت، البيض، النعامة، تلمسان وسعيدة.