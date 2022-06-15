نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 08 إلى14 جوان الجاري، عديد العمليات أسفرت عن توقيف أربعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الأربعاء بأنه في إطار عمليات محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، (06) تجار مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ (07) قناطير و(19) كيلوغراما من الكيف المعالج، في حين تم توقيف (19) تاجر مخدرات آخرين وضبط (05) كيلوغرامات من نفس المادة و(48352) قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

وأوضحت الحصيلة العملياتية للجيش إن مفارز للجيش الوطني الشعبي، أوقفت بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام وجانت، (156) شخصا وضبطت (17) مركبة و(38) مولدا كهربائيا و(21) مطرقة ضغط و(30) طنا من خليط الذهب الخام والحجارة وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف (21) شخصا وضبط (19) بندقية صيد وثلاثة مسدسات آلية و(31065) علبة سجائر و(28) طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، بكل من ورڤلة والوادي والمسيلة وبسكرة وغرداية.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات ضخمة من الوقود تُقدر بـ (75409) لتر بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وتبسة والطارف وسوق أهراس. من جهتهم أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (84) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (152) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.