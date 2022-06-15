أعلن الجيش الفرنسي، اليوم الأربعاء، أن قواته المنتشرة في مالي في إطار عملية برخان لمكافحة الإرهاب اعتقلت قياديا بارزا في تنظيم ما يسمى "داعش" الإرهابي.

ونقلت وكالة فرانس برس (أ ف ب) عن هيئة الأركان الفرنسية إنه في "ليل 11 إلى 12 جوان 2022 أدت عملية نفذتها قوة برخان (...) إلى القبض على أمية ولد البقاعي المسؤول الكبير في تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى".

وفي وقت سابق، أعلنت رئاسة الأركان الفرنسية أن القوات الفرنسية ستغادر قاعدة "ميناكا" العسكرية شمال شرقي مالي، في خطوة تسبق المرحلة الأخيرة من إنهاء وجود قوات "برخان" الفرنسية في مالي.