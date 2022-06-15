أشاد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، بجهود القارة الإفريقية في مجال الوقاية من النزاعات وتسويتها مطالبا بدعم أكبر من المجتمع الدولي.

وخلال ترأسه رفقة نظيره الفنلندي، بيكا هافيستو، أشغال الجلسة الأولى للاجتماع الـ 19 لوزراء خارجية إفريقيا ودول شمال أوروبا المخصص لمسائل السلم والأمن في العالم، أكد لعمامرة أن كل التهديدات الأمنية في إفريقيا حاليا على غرار الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة العابرة للأوطان والعديد من أنواع النزاعات بما فيها تلك المنجرة عن التغير المناخي لها أثر ونطاق شاملين وبالتالي فهي تستدعي استجابات منسقة في إطار مقاربات شاملة تعتمد على الاحترام المتبادل والتعاون.

كما أشار لعمامرة إلى أن الشراكات مع إفريقيا لا يجب أن تلخص في علاقة معطي ومتلقي بل من الأجدر أن ينظر إليها على أنها جهد استراتيجي مترسخ في مبادئ المساواة والتعاون والتضامن بين مختلف الفاعلين الذين يرتبط أمنهم الجماعي باستقرار وازدهار كل منهم على حدة.

ومن هذا المنطلق، دعا لعمامرة دول الشمال إلى تقديم دعم أكبر لآليات الاتحاد الإفريقي في مجال الوقاية من النزاعات وفضها وإنجاز المشاريع الهيكلية المحددة في إطار الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (النيباد) وأجندة 2063 الرامية إلى الاندماج والتنمية في إفريقيا.

وشدد رمطان لعمامرة على أهمية تعزيز المؤسسات متعددة الأطراف وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة لترقية تعددية تكون أكثر مساواة وتقوم على مبادئ القانون الدولي، مبرزا ضرورة وضع حد للظلم التاريخي المتمثل في تهميش إفريقيا على الساحة الدولية في إطار الحوكمة الدولية.