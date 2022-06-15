قتل شخصان على الأقل وأصيب اثنان آخران، اليوم الأربعاء، في إطلاق نار بالقرب من ملعب في مدينة ليون الفرنسية. وقال شهود عيان إن أربعة أشخاص استهدفوا خلال إطلاق نار في منطقة لا دوشيري، بالقرب من ملعب " دي لا دوشيري".

وأفادت تقارير محلية بأن أحد الجرحى في حالة حرجة والآخر أصيب بطلق ناري في ساقه. وهرعت خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث حوالي منتصف الليل، وتعتقد الشرطة أنه ربما كان حادثا بين العصابات المتناحرة.

ويعتقد أن إطلاق النار بدأ قبل منتصف الليل بقليل خارج مبنى بالقرب من الملعب، وهي أحدث جريمة إطلاق نار في المنطقة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصيب شاب يبلغ من العمر 18 عاما بالرصاص في فيلوربان، وتم نقله إلى المستشفى لإصابته بجروح لا تهدد حياته.

وفي 11 ماي، كان هناك إطلاق نار آخر في شارع جان فالييه وشارع جان جوريس. حيث أطلق ثلاثة أشخاص في سيارة "رينو ميغان" بأسلحة أوتوماتيكية النار على سيارة "سيتروين دي إس" كانت تضم أربعة أشخاص.