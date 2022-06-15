أصدر قاضي الجنح بمحكمة الجلفة حكما يقضي بإيداع متهمين اثنين الحبس في قضيتين تتعلقان بالمساس بنزاهة امتحانات شهادة البكالوريا (جوان 2022)، حسبما ما جاء مساء يوم الثلاثاء، في بيان لوكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة.

وأفاد البيان أن محكمة الجلفة عالجت قضيتين تتعلقان بالمساس بنزاهة امتحانات شهادة البكالوريا، وجاءت القضية الأولى بعد تلقي النيابة لإخطار من الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال، مفاده قيام أحد المواطنين بنشر موضوع الامتحان المتعلق بمادة التربية الإسلامية على حسابه الخاص بموقع للتواصل الاجتماعي.

وأضاف ذات البيان أنه تم إسداء تعليمات للضبطية القضائية بفتح تحقيق معمق في الوقائع أثمر عن توقيف المشتبه فيه وتقديمه أمام النيابة العامة لدى محكمة الجلفة.

وتوبع الموقوف وفقا لإجراءات المثول الفوري بجنحة القيام أثناء الامتحانات بنشر مواضيع تخص مادة ممتحن فيها، وأدانه قاضي التحقيق بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دينار جزائري.

وفيما يتعلق بالقضية الثانية التي جاءت في نفس البيان، فلقد تلقت مصلحة الشرطة القضائية بأمن الولاية إخطارا من المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال بمديرية الشرطة القضائية، مفاده قيام إحدى المواطنات بنشر موضوع الامتحان المتعلق بمادة التربية الإسلامية عن طريق حسابها بموقع للتواصل الاجتماعي.

وبناء على ذلك، أسدت النيابة العامة بذات المحكمة تعليمات للضبطية القضائية تقضي بفتح تحقيق معمق في الوقائع أين تم يوم الثلاثاء توقيف المشتبه فيها وتقديمها أمام وكيل الجمهورية حيث تمت متابعتها بجنحة نشر مواضيع امتحان أثناء وقت سيره.

وبدوره أصدر قاضي التحقيق بعد إجراءات المثول الفوري، حكما يقضي بإدانة الموقوفة بـ 18 شهرا حبسا نافذا وتسليط غرامة مالية بقيمة 100 ألف دينار جزائري بما نسب لها من وقائع في القضية، حيث تم إيداعها المؤسسة العقابية وفقا لذات البيان.