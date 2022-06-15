كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية موعد وقفة عرفات، بعد إجراء الحسابات الفلكية من قبل معمل أبحاث الشمس التابع للمعهد.

ونقلت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" عن الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد، إن الحسابات الفلكية أكدت أن وقفة عرفات للعام الهجري الحالي 1443، ستوافق يوم الجمعة 8 جويلية المقبل وأن أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم السبت 9 جويلية.

وأضاف القاضي أن غرة شهر ذو الحجة للعام الهجري الحالي ستوافق يوم الخميس 30 جوان الجاري، وعدته 30 يوما، حيث يولد هلال الشهر في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 52 فجرا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعـاء الموافق 29 جوان الحالي (يوم الرؤية).

ومن المنتظر أن يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 32 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 37 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية).

واختتم القاضي حديثه بالتأكيد على أنه في العواصم والمدن العربية والإسلامية، سيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (23 إلى 43 دقيقة) وبذلك تكون غــرة شهـر "ذو الحجة" فلكيا يوم الخميس 30 جوان الحالي.