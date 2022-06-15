أدان القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة)، اليوم الأربعاء، وزير السياحة الأسبق، عبد القادر بن مسعود بثلاث سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة مالية بعد متابعته في قضية فساد حين كان واليا على تيسمسيلت.

كما سلطت عقوبات تتراوح بين عام وعامين حبس نافذ و100 ألف دج غرامة مالية في حق إطارات سابقة في مديرية الصناعة ومديري أملاك الدولة بولاية تسمسيلت.

ووجهت لهؤلاء تهم منح قطع أراضي فلاحية بولاية تسمسيلت وتحويلها لنشاط صناعي بطريقة غير قانونية وكذا منح امتيازات غير مستحقة، وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.